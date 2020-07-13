Остров Валаам в Карелии с 16 июля начнет принимать туристов и паломников

ТАСС, 13 июля. Спасо-Преображенский собор на острове Валаам в Карелии с 16 июля возобновит прием туристов и паломников, приостановленный из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Валаамского монастыря.

"Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря - Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба. Остров готов распахнуть свои объятия постоянным и новым посетителям", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, длительность туристического сезона на Валламе составляет около пяти месяцев - с мая по октябрь. "Масштабная эпидемия внесла свои коррективы. Прекрасный остров, увенчанный древней монашеской обителью, начал прием посетителей только в конце июня. Большие круизные теплоходы и скоростные "метеоры" высаживали гостей в западной части архипелага, давая возможность увидеть скиты "Нового Иерусалима", укромные внутренние озера, прогуляться лесными тропинками", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. "Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами и, главное, посетить Спасо-Преображенский собор - "красу и гордость Валаама", поклониться святыням обители", - отмечается в сообщении.

История монастыря и его основателей

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь расположен в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова Валаам в Сортавальском районе Карелии. Основателями монастыря считаются преподобные иноки из Византии Сергий и Герман, мощи которых хранятся в главном соборе обители. Их житие не сохранилось, но в 1819 году Святейший Синод постановил днем почитания Валаамских угодников считать 11 июля (28 июня по старом стилю) и 24 сентября (11 сентября по старому стилю).

Точная дата основания Валаамской обители неизвестна, но считается, что монастырь уже существовал в Х веке. Ее расцвет пришелся на конец XIX века, когда монастырь был одним из крупнейших в России. После провозглашения независимости Финляндии в декабре 1917 года монастырь оказался на ее территории и перешел под юрисдикцию Финляндской православной церкви, служба в нем была переведена на финский язык. Во время войны между СССР и Финляндией (1939-1940) постройки монастыря подверглись бомбардировкам советской авиации. В 1989 году часть бывших монастырских построек вернули Русской православной церкви. Тогда же в монастырь прибыли первые монахи и послушники. В 1990 году монастырь получил статус ставропигиального, т. е. непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.

Ситуация с коронавирусом в регионе

По данным регионального штаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент в Карелии зафиксировано 1 747 случаев заражения и 11 летальных исходов. Выздоровели 970 человек.