Новое жилье на Ставрополье с начала 2020 года получили больше 180 сирот

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья с начала 2020 года обеспечили жильем 182 детей-сирот. В общей сложности квартиры планируется предоставить более 500 жителям края, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора.

"В текущем году, как и в прошлом, жильем планируется обеспечить более 500 человек. На эти цели из краевого бюджета выделено 792 млн рублей. На сегодняшний день 182 человека уже получили квартиры, а также принято 75 заявлений на предоставление сертификатов на приобретение жилья", - говорится в сообщении.

В 2019 году собственные квартиры получили 505 сирот, власти региона приняли решение сохранить динамику обеспечения. В Ставропольском крае сиротам покупают квартиры в готовых новостройках, также ведется строительство многоквартирных домов, в которых предусматривается предоставление жилья, в том числе, сиротам.

За 2015-2018 годы новое жилье в крае получили 1 тыс. 147 детей-сирот. На конец 2018 года в сводном списке детей-сирот, которые пока не реализовали свое право на жилье, находились более 2 тыс. человек.