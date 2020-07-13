Sochi Jazz Festival пройдет с 24 по 26 сентября

СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Фестиваль российского джазмена Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival пройдет в Сочи в 11 раз с 24 по 26 сентября на площади Флага в центре города. В этом году фестиваль будет организован согласно всем требованиям Роспотребнадзора, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в понедельник.

"В этом году мероприятие планируют провести с 24 по 26 сентября. Серия бесплатных концертов традиционно состоится на площади Флага. Помимо этого, выступления пройдут на сцене концертного зала "Фестивальный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие будет организовано согласно всем требованиям Роспотребнадзора и исходя из текущей эпидемиологической обстановки.

"Для нас большая честь, что такой масштабный музыкальный фестиваль пройдет в Сочи уже в 11-й раз. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы сочинцы и гости курорта вновь погрузились в атмосферу праздника и смогли услышать виртуозное исполнение ведущих российских и мировых джазменов", - приводит пресс-служба слова мэра города Алексея Копайгородского.

Также в пресс-службе добавили, что в рамках фестиваля на сцену выйдут музыканты с мировым именем. В их числе - пианист Олег Аккуратов и австралийская певица Фантини. Также слушатели смогут посетить концерт сочинского "БИГ-БЭНДА" под управлением заслуженного артиста Кубани Сергея Кокорина. Кроме этого, на курорте планируют выступить знаменитые российские музыканты Сергей Мазаев, Валерий Сюткин и Лариса Долина. Возглавит Sochi Jazz Festival Игорь Бутман, он исполнит известные и авторские композиции в сопровождении Московского джазового оркестра.

История джазового фестиваля в Сочи началась в 2010 году вместе со началом в олимпийской столице Культурной олимпиады. За годы существования его посетили более 50 тыс. зрителей. Ежегодно по приглашению основателя и президента музыкального форума Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы.