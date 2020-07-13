В Туркмении с 16 по 23 июля приостановят движение поездов

ТАСС, 13 июля. Движение поездов приостанавливается в Туркмении в период с 16 по 23 июля. Об этом сообщается на сайте Туркменских железных дорог.

"Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что в период 16-23 июля текущего года движение поездов временно приостановлено", - говорится в сообщении. О причинах приостановки железнодорожного сообщения не уточняется.

По информации новостного портала "Ориент", с 13 июля в Ашхабаде приостанавливает работу крупнейший рынок страны "Алтын асыр" ("Золотой век"). По данным портала, "местные власти объясняют эту меру необходимостью проведения санитарно-профилактических мероприятий". Кроме того, с 13 июля личный прием граждан приостановил консульский отдел посольства России в Ашхабаде и консульский пункт в Туркменбаши. Подавать документы граждане смогут дистанционно.

В четверг портал "Ориент" сообщил, что Минздрав Туркмении распространил обновленное руководство по профилактике, которое разработано для "предотвращения инфекционных заболеваний" на территории страны. В нем содержалась подробная инструкция по проведению дезинфекции в общественных местах и в транспорте, предписания по инструктажу персонала медучреждений и предприятий сферы услуг, а также по применению средств индивидуальной защиты. Ранее Минздрав республики также рекомендовал гражданам носить маски и соблюдать дистанцию, объяснив это повышенным содержанием пыли в воздухе. В стране сейчас находится группа экспертов ВОЗ, которая прибыла, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию и дать свои рекомендации по улучшению мер защиты от коронавируса.

В Туркмении на данный момент официально не подтверждено ни одного случая инфицирования новым коронавирусом. С начала пандемии в мире власти ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а все прибывающие из-за рубежа должны пройти карантин. Власти отмечают, что ведется активная работа по охране здоровья и укреплению иммунитета граждан, а также проводится диспансеризация населения.