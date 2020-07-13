В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев никто не умер из-за коронавируса за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка впервые за несколько месяцев не зафиксировали за сутки ни одного случая смерти из-за нового коронавируса. Об этом заявил в понедельник мэр города Билл де Блазио на брифинге, который транслировался на его сайте.

"Дело в том, что впервые за месяцы в течение суток никто в городе не умер из-за коронавируса, это так замечательно и так воодушевляет", - сказал он. Мэр констатировал, что "болезнь еще далеко не побеждена". "Многое еще предстоит", - добавил градоначальник.

После начала пандемии коронавируса в штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, первоначально сложилась значительно более тяжелая ситуация, чем в других частях США. В апреле власти города фиксировали более 500 летальных исходов ежедневно.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,2 тыс. человек. В городе Нью-Йорк инфицированы более 219 тыс. человек, умерли свыше 23,2 тыс.