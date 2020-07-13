В Совфеде считают, что внедрение системы "Электронный паспорт" несет существенные риски

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Идея внедрения электронного паспорта в виде карточки с чипом, сторонником которого выступает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, является дискуссионной и несет в себе существенные риски, в том числе в правозащитной сфере. Об этом говорится в проекте заключения по докладу о деятельности омбудсмена за 2019 год, подготовленного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Во вторник на заседании комитета состоится предварительное обсуждение доклада уполномоченного, после чего, как ожидается, доклад будет рассмотрен сенаторами на пленарном заседании 15 июля.

"Отмечаем, что, несмотря на указание на имеющиеся риски дальнейшего внедрения в избирательный процесс современных электронных технологий и указание на то, что такое внедрение требует анализа и обсуждения на различных площадках, в том числе с участием юридического сообщества и экспертов, уполномоченный выступает сторонником внедрения системы "Электронный паспорт", предполагающей, в частности, внедрение электронного носителя в виде карточки с чипом. Полагаем, что данная идея представляется дискуссионной и несущей существенные риски, в том числе и в правозащитной сфере, поскольку в самом докладе далее отмечается наличие существенной проблемы, связанной с резко отрицательным отношением части верующих к внедрению подобных электронных технологий", - говорится в проекте заключения, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Как рассказал ТАСС глава комитета Андрей Клишас, в документе отмечается определенная непоследовательность позиции уполномоченного, который, с одной стороны, видит риски, связанные с новыми технологиями и воспринимает озабоченность названных категорий граждан, допуская поиск альтернативных правовых механизмов решения проблемы идентификации личности, а с другой - не дает конкретных предложений по данному вопросу, ссылается на светский характер государства и указывает только на необходимость разъяснительной работы.

"Кроме того, полагаем актуальным поднятый уполномоченным вопрос об отсутствии в законодательстве "норм, устанавливающих правовое положение военных и правоохранительных, тюремных и госпитальных (больничных) священников в Российской Федерации", - отметил сенатор.

Клишас также обратил внимание, что омбудсмен неоднократно поднимала вопрос реализации права на свободу вероисповедания подследственных, "однако предложений по решению указанной проблемы в докладе не представлено".

Об электронных паспортах

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов (в период исполнения полномочий сообщал, что переход на электронные паспорта в РФ может произойти в 2022 г. На пластиковую карточку с чипом планируется наносить фамилию, имя и отчество, дату и место рождения человека, а также срок действия паспорта (сама карточка будет действительна в течение десяти лет). Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные миграционного учета, СНИЛС и ИНН, может предъявляться как водительские права.