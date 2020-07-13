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В Крыму создали украиноязычное информагентство "Крым сегодня"

Учредителем издания стала Украинская община Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Региональные информационные ресурсы "Переяславська рада 2.0", журнал "Крим сьогодні" и газета "Кримський вісник" объединили в информационное агентство "Крым сегодня", сообщила в понедельник ТАСС председатель Украинской общины Крыма, член Общественной палаты региона и главный редактор нового издания Анастасия Гридчина.

"Мы объединили три ресурса Украинской общины Крыма в информационное агентство "Крым сегодня", - сообщила Гридчина.

Она уточнила, что учредителем издания является Украинская община Крыма.

Глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте" отметил, что в понедельник на встрече с Гридчиной и председателем национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Романом Чегринцом подняли тему создания информагентства "Крым сегодня". "Обсудили вопросы сохранения и поддержки украинского языка и культуры на полуострове, а также участие крымчан на международных площадках", - написал Аксенов.

Власти и общественники Крыма популяризируют украинский язык, который является в регионе одним из государственных. Для этого на полуострове проводят форумы, круглые столы и выставки. В июне Украинская община Крыма презентовала первый номер журнала "Крым сегодня", который стал единственным в регионе периодическим изданием на украинском языке.

С 1992 по 2014 год в Крыму издавалась единственная украиноязычная газета "Кримська світлиця". Ранее, с 1956 по 1991 год ежедневная газета "Крымская правда" выходила на двух языках: русском и украинском.

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