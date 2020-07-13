Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Федоровского городка в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение инвестиционному проекту реконструкции комплекса зданий и сооружений Федоровского городка в Царском селе Санкт-Петербурга - памятника архитектуры федерального значения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция комплекса зданий городка в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию. После окончания работ здесь будут размещать почетных гостей и представителей делегаций", - говорится в сообщении.

В зданиях Белокаменной, Желтой и Белой палат планируется обустроить гостиничные комплексы, Розовую палату приспособят для пребывания высокопоставленных гостей. В Трапезной палате организуют кухню, обеденные залы на 24 и 50 мест, конференц-зал на 30 мест, домовой храм и историческую экспозицию с выставочным залом. Здание Дома, предназначавшегося для низших чинов, отведут под службы управления комплексом, а Дом для низших служебных чинов с двумя башнями - под прачечную и инженерные службы. Каретник переоборудуют под гаражные боксы, а здания четырех башен - под хозяйственные нужды.

Федоровский городок был построен в Царском Селе в 1913-1917 годы на территории Александровского парка. Архитектурный комплекс предназначался для проживания служащих Федоровского Государева собора, с 1976 года в зданиях городка ведутся реставрационные работы. В 1994 году комплекс передали Русской православной церкви, и он стал местом расположения Патриаршего подворья. В 2001 году ансамбль городка включили в список памятников архитектуры федерального значения.