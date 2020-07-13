NYT: власти 17 штатов оспорили в суде решение по визам США для иностранных студентов

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Власти 17 американских штатов и федерального округа Колумбия обратились в понедельник в суд с целью блокировать решение Службы иммиграционного и таможенного контроля США, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии коронавируса проходить в онлайн-режиме. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на генерального прокурора штата Массачусетс Мауру Хейли, подавшую иск в окружной суд в Бостоне (штат Массачусетс).

"Администрация Трампа даже не попыталась объяснить причины этого бессердечного решения, в результате которого университеты оказались перед выбором: обучать поступивших к ним иностранных студентов или обеспечивать здоровье и безопасность в студенческих городках", - привела газета ее слова.

На территории 17 штатов и федерального округа Колумбия, напомнила The New York Times, расположены в общей сложности 1 124 университета и колледжа, в которых в 2019 году обучались 373 тыс. иностранных студентов.

На прошлой неделе о решении оспорить в суде решение Службы иммиграционного и таможенного контроля объявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра. Ведущие учебные заведения США - Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт - уже обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать это решение Службы иммиграционного и таможенного контроля, а Принстонский университет направит свое экспертное заключение к иску.

Как следует из пресс-релиза, опубликованного в минувший понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля, студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США. Госдепартамент не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.

По данным американского Института международного образования, в прошлом году в университетах и колледжах Калифорнии обучались 162 тыс. студентов из-за рубежа, а всего в США обучались более миллиона иностранных студентов. Больше всего студентов прибывают на учебу в университеты и колледжи США из Китая (369 548), Индии (202 014), Республики Корея (52 250), Саудовской Аравии (37 080), Канады (26 122), Вьетнама (24 392). Из России на учебу в США в прошлом учебном году приехали 5 292 студента, по сравнению с 2017-2018 учебным годом число россиян в высших учебных заведениях США уменьшилось на 4,1%.