В Удмуртии проведут три онлайн-концерта для медработников

ИЖЕВСК, 13 июля. /ТАСС/. Творческие коллективы Удмуртии в рамках фестиваля "БлагоДарим" проведут три онлайн-концерта для медицинских работников республики, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Онлайн-фестиваль "БлагоДарим" пройдет в Удмуртии в честь медицинских работников. Он состоится с 14 по 16 июля. Организатором выступает Удмуртская государственная филармония при поддержке министерства культуры региона. Артисты решили поддержать медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе за здоровье жителей в условиях новой коронавирусной инфекции. Эти люди - герои нашего времени, которые, спасая наши жизни, рискуют собственной", - сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что для медработников в онлайн-режиме выступят коллективы "Арсенал-бэнд", "Золотая мелодия" и "Италмас".

Директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин сообщил, что учреждение уже три года сотрудничает с Республиканским онкологическим диспансером: артисты приезжают в медучреждение к пациентам с живыми концертами. "И лозунг у нас подходящий: врачи лечат тела, а мы - души. Сейчас же нам хочется поддержать именно врачей - тех, кто не жалея себя, продолжает выполнять свою работу в сложных условиях. Потому организовали онлайн-фестиваль "БлагоДарим" - в Удмуртии он первый в таком формате", - цитирует Фомина пресс-служба.

Руководитель филармонии также добавил, что как только в регионе снимут ограничительные меры, артисты дадут живой концерт адресно - для врачей и медицинских работников республики.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Удмуртии за все время выявлено 1 792 случая заражения коронавирусом, 1 360 человек выздоровело, 19 человек умерли. Республика находится на втором этапе снятия ограничительных мер.