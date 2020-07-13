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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане продлили самоизоляцию для пожилых людей до 26 июля

За время пандемии в регионе выявили 5029 случаев коронавируса

ТАСС, 13 июля. Власти Татарстана приняли решение о продлении обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет до 26 июля включительно, сообщает в понедельник республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

"Власти Татарстана приняли решение о продлении обязательной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет еще на две недели - до 26 июля включительно. Соответствующее ограничение установлено постановлением Кабинета министров", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным на 13 июля, в регионе выявлено 5029 случаев коронавируса, выздоровели 3916 человек.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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