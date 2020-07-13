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Путин сократил центральный аппарат МВД более чем на 130 человек

Согласно указу, штатная численность центрального аппарата МВД составит 5 834 человек
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Численность центрального аппарата МВД РФ сокращена до 5 834 человек, говорится в указе президента РФ, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6 580 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 5 834 человек, федеральных гражданских служащих - 661 человек, работников - 85 человек", - говорится в указе.

Ранее согласно указу президента от 01.03.2011 №248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации" предельная штатная численность центрального аппарата МВД составляла 6 712 человек. При этом изменилось только число людей в погонах, численность гражданских служащих и работников осталась прежней.

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