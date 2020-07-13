СМИ: в Италии открыли расследование в отношении ВОЗ по иску ассоциации потребителей

РИМ, 13 июля. /ТАСС/. Формальное расследование открыто в Италии в связи с иском местной ассоциации потребителей Codacons, которая ранее обвинила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в задержках в принятии решений, ошибках и распространении противоречивой информации о пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA .

Первоначально делом занимались в прокуратуре Милана, которая затем передала материалы в прокуратуру Рима. На проведении расследования настаивала ассоциация, отмечает агентство. В Codacons утверждают, что в действиях ВОЗ имели место "опасные заявления, ошибочные суждения о нормах поведения в условиях эпидемии, противоречивые рекомендации, которым следовали итальянские власти". Ранее критика в адрес ВОЗ и Китая за якобы имевшее место сокрытие фактов о распространении коронавируса уже прозвучала со стороны ряда государств. Также есть прецеденты подачи частных исков как против ВОЗ, так и КНР.

Одновременно в Италии проводится расследование о действиях правительства в условиях пандемии на основании того, что ряд населенных пунктов в районе Бергамо, одного из наиболее пострадавших из-за коронавируса городов, не был включен в так называемую красную зону после выявления первых случаев заражения. Свидетельские показания в качестве "информированных лиц" дали члены правительства, включая премьер-министра Джузеппе Конте.

Как стало известно в понедельник, общественный комитет, объединяющий близких тех, кто умер из-за коронавируса, направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также в Европейский суд по правам человека с предупреждением, что в ходе данного расследования могут быть вскрыты факты, указывающие на преступления против человечества. Согласно статистике, в марте и апреле уровень смертности в провинции Бергамо увеличился более чем на 500% по сравнению с аналогичным периодом в 2015-2019 годах.