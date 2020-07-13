Хайнань предоставит вид на жительство высококвалифицированным иностранным кадрам

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань предоставит высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей разрешение на временное проживание сроком до пяти лет или вид на жительство. Об этом сообщил отдел международного экономического развития острова.

В частности, согласно распространенному сообщению ведомства, речь идет о специалистах в области высоких технологий и управления, знания и умения которых необходимы в ключевых сферах развития экономики Хайнаня. Для получения вида на жительство им потребуется рекомендация от провинциального департамента кадров. В случае одобрения соответствующей заявки разрешение также получат их супруги и несовершеннолетние дети.

Кроме того, вид на жительство на Хайнане могут получить иностранные предприниматели, которые на протяжении трех лет инвестировали средства в инновационные предприятия провинции и соблюдали налоговое законодательство, а также другие лица, которые непрерывно работали на острове в течение четырех лет и платили подоходный налог в местную казну.

Разрешение на временное проживание доступно для зарубежного персонала по уходу за больными и пожилыми людьми, а также технических специалистов. В частности, Хайнань приветствует профессиональных поваров для работы в первоклассных отелях острова и медработников для трудоустройства в пилотной зоне международного лечебного туризма Боао Лэчэн. Также на временное проживание могут рассчитывать и пациенты, проходящие лечение на острове, а также сопровождающие их члены семьи. Еще одна из категорий иностранных граждан, которые могут подать заявку, - выпускники китайских вузов, собирающиеся заниматься инновационным бизнесом на Хайнане. Срок действия разрешения на временное проживание ограничен сроком трудового договора работника или длительностью курса лечения пациента.

Для активизации деятельности стратегически важных предприятий Хайнаньского порта свободной торговли местные власти установили льготный подоходный налог для востребованных специалистов, в том числе для иностранных высокопрофессиональных кадров, его максимальная ставка составляет 15%. Льготная налоговая ставка будет сохранена до конца 2024 года. Предполагается, что она будет стимулировать развитие ряда отраслей, имеющих важное значение для экономики провинции, которую центральное правительство в Пекине планирует превратить в аналог Сингапура и южнокорейского острова Чеджудо.