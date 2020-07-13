В Москве от коронавируса в июне умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Смертность в Москве в июне 2020 года превысила показатели июня 2019 года на 3 687 случаев, основной или сопутствующей причиной 92% из которых стал коронавирус. При этом в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов по сравнению с маем, сообщается в понедельник на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Превышение смертности в июне 2020 года [в Москве] составляет 3 687 случаев. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 408 случаях (92%). Это меньше, чем в мае, на 35%", - говорится в публикации.