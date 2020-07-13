Источник: СМИ неверно преподнесли информацию об открытии въезда в Венгрию для россиян

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Информация об изменениях правил въезда в Венгрию для граждан РФ была неправильно интерпретирована в СМИ, в связи с чем потребовалось заменить сообщение на странице посольства страны в Facebook. Об этом сообщил ТАСС источник венгерском диппредставительстве в Москве.

Ранее посольство Венгрии удалило сообщение из своего аккаунта, где говорилось о том, что въезд на территорию страны из России будет разрешен с 15 июля.

"То, что мы написали [в удаленном сообщении], было правильно, только без подробностей, как сейчас. И из-за этого, скорее всего, была неверная интерпретация [в СМИ], что попадание России в "желтую зону" означает разрешение въезда. Чтобы избежать недопонимания, мы сняли предыдущее сообщение [со страницы в Facebook] и сейчас очень подробно написали. Утром неправильно все интерпретировали", - пояснил источник.

Вечером в понедельник диппредставительство разместило новый пост, в котором уточнило информацию о порядке въезда в Венгрию с 15 июля, в том числе для граждан из РФ. Как подчеркнули в посольстве, последнее постановление правительства страны "распространяется только на те лица, которые и до этого могли въехать на территорию Венгрии".

Так, в страну могут попасть: граждане Венгрии, граждане стран ЕС / ЕЭЗ и Швейцарии (за исключением Великобритании) и члены их семей, являющиеся гражданами третьих стран. Также право на въезд имеют граждане, имеющие любое действующее разрешение, выданное венгерским управлением по делам иностранцев, на долгосрочное пребывание в Венгрии (сроком более 90 дней, например, разрешение на пребывание, вид на жительство, национальный вид на жительство), и предъявившие подтверждающий документ при въезде.

Венгерские власти разделило иностранные государства на три категории ("зеленую", "желтую", "красную") по риску заражения коронавирусом, Россия определена в "желтую" категорию. "Лица, приезжающие из России, не являющиеся гражданами Венгрии, которые на основании предыдущих постановлений имели право въезда, обязаны пройти медицинское обследование на границе до въезда на территорию Венгрии", - указали в посольстве. В случае, если медицинское обследование не выявило подозрения на коронавирус, прибывающие лицо обязано пройти двухнедельный карантин.