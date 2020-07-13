Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций

МОСКВА, 13 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный гарантировать право работников на все положенные им по закону выплаты при ликвидации юридических лиц или сокращении штата. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.

Утвержденные законом меры позволят всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные кодексом.

Закон о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополняется нормой, согласно которой в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией организации, должно быть подтверждено, что все увольняемые по этой причине работники получили причитающиеся им выплаты. При этом в единый государственный реестр запись о ликвидации юридического лица вносится не ранее истечения предусмотренного трудовым законодательством срока обращения работников к работодателю за получением положенных им выплат.

Документ был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) РФ от 19 декабря 2018 года. Как отмечали в КС, право на получение среднемесячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение.