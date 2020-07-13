Путин утвердил пакет законов о государственном социальном заказе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет правительственных законов, призванных регламентировать формирование и исполнение государственных (муниципальных) социальных заказов на оказание госуслуг физлицам за счет субсидий, предоставляемых из бюджета. Речь идет об услугах в области образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физкультуры, спорта и туризма.

Документы, опубликованные на официальном портале правовой информации, направлены на создание равных условий для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании госуслуг в социальной сфере, устраняя сложившееся неравенство в сфере финансирования такой деятельности. Законы не вменяют в обязанность использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, а лишь создают правовое поле, в рамках которого будет проводиться такой отбор.

Одной из новаций является социальный сертификат, который дает право гражданам самостоятельно выбрать организации, оказывающие те или иные услуги, заявляла ранее ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, комментируя пакет законов.

Для исполнения государственного социального заказа наряду с применяемым механизмом госзадания подведомственным учреждениям предусмотрена возможность конкурса с участием негосударственных организаций. Граждане смогут использовать сертификат, дающий им право самостоятельно выбрать организацию, которая будет оказывать им ту или иную услугу за бюджетные средства.

В частности, сертификаты на оказание госуслуг в сфере дополнительного образования детей позволят негосударственным организациям, работающим в этой сфере (кружки, секции), отказаться от взимания с родителей платы за подготовку ребенка, расширят выбор и заинтересованность родителей при поиске организаций для дополнительного развития ребенка, указывается в сопроводительных материалах.

Также подписаны сопутствующие законы - об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) услуг негосударственных социально-ориентированных организаций и о бюджетных субсидиях на исполнение социальных услуг.