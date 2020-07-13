Аэропорт Пулково сообщил Росавиации о готовности к обслуживанию международных рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Компания "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), управляющая международным аэропортом Пулково, обратилась в Росавиацию с сообщением о готовности к приему и отправке международных рейсов. В авиаузле выполняются все необходимые санитарные нормы для безопасного обслуживания пассажиров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организации.

"Управляющая компания аэропорта Пулково направила в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) информацию о готовности к обслуживанию международных направлений", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что Пулково соблюдает рекомендации по недопущению скопления посетителей на территории аэропорта. Для этого в пассажирском терминале не рекомендовано находиться более двух часов. В пассажирском терминале аэровокзала в зонах регистрации и контроля нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиком для рук, усилен режим уборки помещений аэропорта, воздух в терминале обеззараживается с помощью ультрафиолетовых рециркуляторов.

В соответствии с постановлением главного государственного врача РФ "О согласовании графика и количества пассажиров в целях предотвращения распространения COVID-19" количество прибывающих российских граждан вывозными рейсами в Пулково из-за рубежа не превышает 200 человек в сутки. В международном секторе авиаузла выделена специальная зона для организации рабочих мест представителей Роспотребнадзора, в обслуживании вывозных рейсов также принимают участие около 30 сотрудников ВВСС.

С 25 марта по 6 июля 2020 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил на прилет и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира. Это более 14,7 тыс. пассажиров. Эвакуационными рейсами в иностранные государства за отчетный период отправились более 8,5 тыс. человек.

Пассажиропоток Пулково по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, по итогам 2020 года планировалось, что число пассажиров, обслуженных в авиаузле, превысит 20 млн. Однако, по скорректированным прогнозам генерального директора ВВСС Леонида Сергеева, показатель сократится вдвое - до 10 млн пассажиров. В состав консорциума "Воздушные ворота северной столицы", управляющего аэропортом, входят компании "ВТБ Капитал", "Фрапорт АГ" и Суверенный фонд Катара.