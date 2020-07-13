Матвиенко считает эффективным для молодежи конкурс "Лидеры России"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Всероссийский конкурс "Лидеры России" является очень эффективным социальным лифтом для молодых ребят, формирующий команду будущего кадрового резерва. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда в 2019 году в рамках конкурса "Лидеры России" стала наставником Светланы Костиковой, которая в настоящее время работает в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Светлана - одна из победительниц всероссийского конкурса "Лидеры России". Я была и остаюсь у нее наставником и хочу сказать, что убедилась, насколько это эффективная история - этот конкурс. Светлана оправдала надежды, очень эффектно работает в РФПИ. Я знаю, слежу за вами, не всегда говорю. Руководство РФПИ очень довольно вашей работой", - сказала Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка, в котором принимала участие Костикова.

Спикер Совфеда напомнила, что в ноябре стартует новый сезон проекта. "Я надеюсь, что многие молодые люди попробуют свои силы, в том числе девушки. Нам надо побольше женщин, девушек привлекать к этой работе", - отметила она.

Она подчеркнула, что этот конкурс является "реальным социальным лифтом" для молодых людей. "Это реальное формирование лидеров, команды будущего резерва", - отметила председатель верхней палаты парламента.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг., второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.