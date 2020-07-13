В Подмосковье к началу учебного года планируется открыть 21 новую школу и пристройку

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 20 новых школ и пристроек откроются к началу нового учебного года в Московской области. Также к 1 сентября планируется сдать 18 детских садов, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора Подмосковья.

"В Подмосковье к началу учебного года откроется 21 новая школа и пристройка. Губернатор [Московской области Андрей Воробьев] в ходе видео-конференц-связи с руководящим составом регионального правительства поручил своевременно закончить строительство всех социальных объектов. Также к 1 сентября 2020-го планируется сдать 18 детских садов", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Там отметили, что для новых образовательных учреждений подобран кадровый состав, который прошел все этапы отбора, в том числе тестирование, стажировки.

"Все, что связано со школами, детскими садами для нас является безусловным приоритетом. Понятно, что COVID и самоизоляция, которые мы с вами пережили, внесли коррективы. Но вместе с тем все запланированные школы и детские сады - и бюджетные, и внебюджетные - будут сданы", - сказал Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, в январе следующего года планируется открыть 17 школ и пристроек, а также 8 детских садов. "Помимо этого, обсуждались сроки сдачи других объектов социальной инфраструктуры. К 1 сентября 2020 года за счет средств областного бюджета запланировано открытие детской музыкальной школы в Орехово-Зуево, Дома культуры в Молодежном и музыкального колледжа в Пушкино", - добавили в пресс-службе.

Также к началу осени будут завершены инвестпроекты - хирургический корпус в Одинцовском городском округе и поликлиника в Ленинском городском округу, спортивный комплекс в Люберцах.