Прокуратура проверит сообщения о недоплатах дворникам-мигрантам в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы организовала проверку информации СМИ о частичной невыплате зарплат дворникам-мигрантам в районе Левобережный на севере столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что порядка 100 дворников-мигрантов при средней зарплате в 33 тыс. рублей недополучили от ГБУ "Жилищник" треть зарплаты за июнь из-за чего им не хватает денег на выплату по патенту и на проживание и они намерены массово увольняться.

"Организована проверка информации о возможном нарушении прав работников, занимающихся уборкой территории одного из столичных районов", - сообщили в столичной прокуратуре. В ходе проверки Головинской межрайонной прокуратурой будет дана оценка исполнению организацией-работодателем требований трудового законодательства, в том числе касающихся своевременной оплаты труда в полном объеме, пообещали в прокуратуре, добавив, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.