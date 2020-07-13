В мире за сутки выявили более 215 тыс. случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 13 июля. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 215 тыс., превысив 12,7 млн. Согласно опубликованным в понедельник вечером данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 566 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 13 июля в мире было зарегистрировано 12 768 307 инфицированных и 566 654 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 215 539, число умерших увеличилось на 5 037. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 230 370 случаев заражения и 5 285 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 6 669 879. За сутки этот показатель вырос на 129 657. Число умерших там увеличилось на 3 220 и достигло 286 577. В Европе насчитываются 2 925 686 заразившихся и 203 584 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 18 029, количество умерших увеличилось на 229.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 286 651, зафиксировано 31 228 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 313, умерли 756 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 225 950. Далее следуют Бразилия (1 839 850), Индия (878 254), Россия (733 699), Перу (322 710), Чили (315 041), Мексика (295 268), Великобритания (289 607), ЮАР (276 242) и Иран (257 303).