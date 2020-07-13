Российские НКО получат средства из бюджета на переобучение пострадавших от пандемии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ предлагает предоставлять некоммерческим организациям субсидии из федерального бюджета на переобучение лиц, из-за пандемии коронавирусной инфекции потерявших работу или находящихся под угрозой увольнения. Текст соответствующего проекта постановления правительства опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, в правила предоставления субсидий из федерального бюджета НКО в сфере образования и науки вносятся изменения, предполагающие, в частности, выделение средств на "проведение в 2020 году мероприятий в рамках реализации программы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции".

Документ предполагает, что до конца 2020 года обучение по программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам смогут пройти "не менее 110 тыс. лиц, пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции, в том числе находящихся под риском увольнения выпускников образовательных организаций, а также ищущих работу граждан".

В пояснительной записке к документу уточняется, что проект постановления подготовлен во исполнение протокола заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в части мер поддержки занятости населения и возможности переквалификации работников.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что ведомство подготовило комплекс мер по переобучению и подготовке кадров, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. По его словам, обучение пройдет по коротким программам и с применением дистанционных технологий. Переобучение будет организовано на базе 1,5 тыс. мастерских колледжей.