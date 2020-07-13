В России изменились правила заселения в санатории

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал изменения в приказ, на основании которых теперь принимать граждан на лечение в санаторно-курортные организации будут при наличии справки об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, выданной за три дня до отъезда.

Ранее требовалась такая справка, выданная за 14 дней до отъезда.

"Прием в медицинские организации и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение <...>, на санаторно-курортное лечение осуществляется на основании: <...> справки (заключения) врача-эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики (семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее, чем за 3 календарных дня до отъезда", - говорится в приказе, опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.