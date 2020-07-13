ВС разрешил российским судам рассматривать споры с Facebook об удалении аккаунтов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Верховный суд РФ вынес решение, разрешающее российским судам рассматривать споры с Facebook об удалении аккаунтов или блокировке контента. Об этом сказано в определении ВС РФ, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Определение касается иска бывшего члена Совета Федерации Евгения Тарло. В 2019 году он и еще несколько человек подали иск к компании Facebook в Тверской суд Москвы. Они требовали восстановить их удаленные аккаунты и запретить блокировать их в будущем. Тверской суд не стал рассматривать иск, сославшись на неподсудность ему этого спора и на отсутствие правоотношений между сторонами. Мосгорсуд признал законным решение первой инстанции. Тогда Тарло подал жалобу в Верховный суд.

"Суд постановил: отменить решение суда первой инстанции и направить жалобу в Тверской суд на новое рассмотрение", - сказано в определении суда.

Там отмечается, что согласно Гражданскому процессуальному кодексу, российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных юрлиц, если ответчик распространяет в интернете рекламу, направленную на потребителей на территории РФ. Кроме того, по месту жительства истца могут рассматриваться иски о защите персональных данных.