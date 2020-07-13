Под Тверью при разминировании поля обнаружили останки семи красноармейцев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Отряд специалистов-пиротехников обнаружил останки семи красноармейцев в поле в Оленинском районе Тверской области во время поисков боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"В Оленинском районе группировка сил и средств в составе 21 специалиста работает вблизи села Молодой Туд. В течение первой недели пиротехникам удалось обнаружить более 90 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, найдены останки семерых красноармейцев", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

В пресс-службе отметили, что красноармейцы погибли, предположительно, в 1942-1943 годах, когда на территории Оленинского района шли ожесточенные бои Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции. Останки передали в специальное хранилище, личности погибших пока не установлены, отметили в пресс-службе.

Поиски боеприпасов времен Великой Отечественной войны проводятся на общей площади более 30 га, чтобы затем эту землю можно было использовать по сельхозназначению. Работу проводят пиротехники

Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России. Вместе с ними земли исследуют представители регионального военно-исторического поискового центра "Орел".