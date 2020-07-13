В США обсудят возможный перенос статуи правителя русских владений на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти Ситки (штат Аляска) 14 июля обсудят два предложения, касающиеся возможности убрать из центра города статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель городского совета Мелисса Хеншо.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

Говоря о запланированном на 14 июля заседании, Хеншо отметила: "В повестку включены два пункта. Первый касается переноса статуи, второй - распоряжения о внесении предложения рекомендательного характера в избирательный бюллетень на регулярных муниципальных выборах".

Как следует из документов, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, первое предложение состоит в том, чтобы рассмотреть резолюцию о переносе памятника из центра города в исторический музей Ситки. Он находится в Harrigan Centennial Hall. Вторая инициатива предполагает вынесение вопроса о переносе статуи из центра в какое-либо другое место на голосование 6 октября текущего года. В этот день в Ситке должны пройти муниципальные выборы.

На вопрос о том, возможна ли в перспективе передача статуи Баранова какому-либо российскому городу, Хеншо ответила: "Это зависит от того, какой путь изберет городской совет. Но я бы сказала, что в данный момент такой возможности нет".

Предложение о переносе статуи в музей

В предлагаемом тексте резолюции о переносе памятника в музей говорится, что Ситка находится на тех землях, где ранее были поселения представителей коренного населения этого региона Аляски - тлинкитов. В документе констатируется, что Баранов, стоявший во главе Российско-американской компании, "оставил неизгладимый след в истории Ситки". Кроме того, утверждается, что он "осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов для охоты на млекопитающих до почти полного исчезновения последних".

По версии авторов текста резолюции, при Баранове нарушались законы коренных народов, их представители подвергались жестокому обращению. Это якобы "часто оправдывалось теорией расового и культурного превосходства". В документе утверждается, что все это "причиняет боль коренным народам и по сей день".

В резолюции отмечается, что наличие статуи Баранова в центре города "по-прежнему сеет разногласия" среди местного населения. Утверждается, что памятник "подает неверный сигнал жителям и гостям Ситки". Предлагается переместить статую в городской исторический музей "как можно скорее". Как полагают авторы резолюции, в музее памятник будет представлен в "историческом контексте".

Согласно тексту документа, осуществлять контроль над перемещением статуи должны три члена городского совета, три представителя местного объединения коренных народов, а также один специалист исторического общества города.

Предложение о вынесении вопроса на голосование

Суть второго предложения заключается в том, чтобы вынести на голосование вопрос о переносе памятника "на место, которое пока не определено". В документе не дается каких-либо оценок исторической роли Баранова. В нем констатируется, что городской совет рассматривает возможность перемещения статуи и рассчитывает узнать мнение местных жителей об этом.

Авторы предложения отмечают, что 6 октября текущего года в Ситке состоятся выборы муниципального уровня. В бюллетень предлагается внести вопрос о том, следует ли "убрать статую Александра Баранова с того места, где она сейчас находится".

Предполагается, что 14 июля состоится первое чтение данного предложения. Проголосовать городской совет может как в этот день, так и 28 июля.

Хеншо констатировала, что резолюция о переносе памятника в музей стоит в повестке городского совета на первом месте. Как она пояснила, это означает, что в случае ее принятия члены совета могут автоматически отказаться от предложения вынести вопрос на голосование в октябре. "Они решат, как поступить, но я бы предположила, что будет так", - сказала она.

Хеншо отметила, что пока невозможно сказать, какое из двух предложений пользуется большей поддержкой.

Споры о памятнике

Группа жителей Ситки в июне предложила убрать памятник Баранова из центра города. Городской управляющий Ситки Джон Лич ранее в беседе с корреспондентом ТАСС отмечал, что памятник, если его решено будет убрать из центра города, могут переместить в городской исторический музей. По его словам, группа лиц, добивающаяся переноса статуи, выступила 23 июня на открытой сессии городского совета. Кроме того, несколько человек тогда "также выступили в защиту статуи".

Мэр Ситки Гэри Пэкстон допускал, что одним из вариантов действий местных властей может стать сохранение статуи Баранова и одновременно с этим установка в городе еще одного памятника кому-либо из представителей тлинкитов. Он также выражал сомнения в том, что статую Баранова будут кому-либо продавать, в том числе фонду Art Russe, который заявил о готовности выкупить указанный памятник.

Историк Александр Молодин, президент фонда "Наследие" и член комитета по историческому наследию при Координационном совете организаций российских соотечественников (КСОРС) ранее, комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС призывы к тому, чтобы убрать статую Баранова из центра Ситки, отметил, что "Баранов является, естественно, хоть и противоречивой фигурой, но не столь отрицательной, как его пытаются представить общественности". Он добавил, что речь идет о попытках "перенести современные нормы на события конца XVIII и начала XIX века, что, собственно, невозможно сделать".