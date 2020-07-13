В США Комитет защиты журналистов вручит премии сотрудникам СМИ из РФ, Ирана и Бангладеш

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ) намерен вручить ежегодную премию за достижения в сфере поддержания свободы прессы сотрудникам средств массовой информации из России, Бангладеш, Ирана и Нигерии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте базирующейся в Нью-Йорке организации.

Награда будет вручена 19 ноября. Церемония пройдет в режиме видеоконференции. В число лауреатов вошла ведущая радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светлана Прокопьева, которая ранее была признана в России виновной в оправдании терроризма. Помимо нее, премию получат Шахидул Алам из Бангладеш, Мохаммад Мосед из Ирана, а также Дапо Олоруньеми из Нигерии. Кроме того, КЗЖ вручит юристу Амаль Клуни, которая является супругой американского актера и режиссера Джорджа Клуни, награду за защиту журналистов. В октябре 2019 года представители КЗЖ высказались за снятие обвинений с Прокопьевой.

В начале текущего месяца Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Псковском областном суде признал виновной в оправдании терроризма Прокопьеву, выразившую в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" и в авторской колонке свое мнение о причинах теракта в Архангельске в 2018 году, в результате которого погиб один человек. Ей был назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, ей предъявили обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма". Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом радио "Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля не стал комментировать решение суда назначить Прокопьевой 500 тысяч рублей штрафа. Он отрицательно ответил на вопрос о том, можно ли решение по ее делу расценивать как сигнал о том, что журналистам не стоит разбираться в причинах терактов. "Нет, здесь вопрос соблюдения или несоблюдения законов РФ о борьбе с терроризмом", - сказал Песков.