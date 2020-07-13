Авиарегулятор США понизил рейтинг безопасности полетов Пакистана

Согласно обновленному рейтингу ФАУ, пакистанские авиакомпании более не соответствуют стандартам международных авиаперевозок. В связи с этим пакистанский авиарегулятор получил вторую категорию безопасности полетов. Из-за понижения рейтинга авиаперевозчики могут подвергаться большему количеству проверок в воздушных гаванях США, лишаются возможности увеличивать число полетов, а также открывать новые направления в Соединенные Штаты.

10 июля агентство сообщило, что Министерство транспорта США отозвало разрешение авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" на совершение рейсов в США в связи с выраженными ФАУ опасениями из-за возможного допуска к полетам пилотов с поддельными лицензиями. Такое решение было принято, после того как 25 мая министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в нижней палате парламента, что 262 из 850 пилотов в стране имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации. Как передает телеканал Geo TV, представитель пакистанского авиаперевозчика подтвердил запрет властей США для компании на полеты в страну и указал, что ее сотрудники сделают все возможное для решения проблем, вызывающих обеспокоенность американской стороны.

Поводом для проверок в авиационной отрасли Пакистана послужили результаты расследования обстоятельств катастрофы 22 мая в Карачи авиалайнера Airbus A320 компании "Международные авиалинии Пакистана". Как было установлено, основной причиной трагедии, которая привела к гибели 97 человек, послужил человеческий фактор: пилоты самолета во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.