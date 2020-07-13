В Ялте у одного из сотрудников администрации города выявили коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа подтвердился у одного из сотрудников администрации Ялты, контактировавшие с ним ждут результаты тестов. Введен строгий масочный режим и отменены все совещания, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

"Сегодня получен положительный результат теста на новый вид коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из сотрудников администрации города Ялта. Еще несколько человек в ожидании результатов теста находятся сейчас в условиях домашней самоизоляции. Как только стало известно о положительном результате, в администрации города был предпринят ряд предупредительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Прежде всего, были переведены на удаленную работу сотрудники департамента, в котором работал заболевший, ограничен вход в здание, введен строгий масочный режим, отменены все совещания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Роспотребнадзор проверяет список контактных лиц заразившегося для дальнейшего проведения обследования.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано семь случаев коронавирусной инфекции. Всего за весь период в республике зарегистрировано 878 случаев заражения, выздоровели 647 человек.