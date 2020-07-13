Компания молодых людей в шутку засунула своего приятеля в багажник иномарки в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Несколько молодых людей засунули своего знакомого в багажник иномарки в Таганском районе Москвы в качестве розыгрыша. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в центре Москвы во дворе многоэтажки на Марксистской улице. Несколько человек запихнули в багажник иномарки нетрезвого приятеля на глазах прохожих. Те вызвали полицию", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники полиции нашли эту машину и выяснили, что происходящее - это розыгрыш.

"В полицию поступила информация о похищении человека на Марксистской улице. Она не подтвердилась", - прокомментировали ТАСС данный инцидент в пресс-службе ГУ МВЛ Москвы.