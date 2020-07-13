Самолет "Победы" сел в Петрозаводске, дебошира сняли с борта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Самолет "Победы", летевший из Мурманска в Москву, благополучно приземлился аэропорту Петрозаводска, куривший на борту пассажир, из-за которого произошла вынужденная посадка, передан полиции. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, самолет уже продолжил рейс по маршруту.

"Была у нас [в Петрозаводске] вынужденная остановка самолета. Пассажир курил в салоне. Командир принял решение приземлиться и высадить пассажира. Самолет дозаправился и вылетел по маршруту. <...> Пассажир передан сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник агентства в авиакомпании "Победа" сообщил, что самолет лоукостера, совершавший рейс из Мурманска в Москву, готовился к вынужденной посадке из-за курильщика на борту. По его информации, женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, и командир решил посадить борт, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания.