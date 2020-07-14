Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн

ТАСС, 14 июля. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в понедельник 13 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений международных организаций, федеральных и местных властей.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

По его информации, коронавирусом заразились 13 006 764 человека, из них 570 776 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 346 246) приходится на США, далее следуют Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254).

Россия занимает четвертое место по количеству зафиксированных случаев. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 733 699 заразившихся, выздоровел 504 021 человек, умерли 11 439.