Почти 6 тыс. человек выступили за сохранение статуи правителя русских владений на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США набрал около 6 тыс. подписей под онлайн-петицией против предложения убрать из центра американского города Ситки (штат Аляска) статую Александра Баранова (1747-1819), который являлся правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII и начале XIX веков. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой петиции.

По информации на понедельник, предложение сохранить статую Александра Баранова поддерживают 5 956 человек.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

Как сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель городского совета Ситки Мелисса Хеншо, власти 14 июля обсудят два предложения. Первое предложение состоит в том, чтобы рассмотреть резолюцию о переносе памятника из центра города в исторический музей Ситки. Он находится в Harrigan Centennial Hall. Вторая инициатива предполагает вынесение вопроса о переносе статуи из центра в какое-либо другое место на голосование 6 октября текущего года. В этот день в Ситке должны пройти муниципальные выборы.

В режиме онлайн начат сбор подписей и под предложением убрать памятник из Ситки. Эту петицию подписали 2 884 человека.

Споры о памятнике

Группа жителей Ситки в июне предложила убрать памятник Баранова из центра города. Городской управляющий Ситки Джон Лич ранее в беседе с корреспондентом ТАСС отмечал, что памятник, если его решено будет убрать из центра города, могут переместить в городской исторический музей. По его словам, группа лиц, добивающаяся переноса статуи, выступила 23 июня на открытой сессии городского совета. Кроме того, несколько человек тогда "также выступили в защиту статуи".

Мэр Ситки Гэри Пэкстон допускал, что одним из вариантов действий местных властей может стать сохранение статуи Баранова и одновременно с этим установка в городе еще одного памятника кому-либо из представителей тлинкитов. Он также выражал сомнения в том, что статую Баранова будут кому-либо продавать, в том числе фонду Art Russe, который заявил о готовности выкупить указанный памятник.

Историк Александр Молодин, президент фонда "Наследие" и член комитета по историческому наследию при Координационном совете организаций российских соотечественников (КСОРС) ранее, комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС призывы к тому, чтобы убрать статую Баранова из центра Ситки, отметил, что "Баранов является, естественно, хоть и противоречивой фигурой, но не столь отрицательной, как его пытаются представить общественности". Он добавил, что речь идет о попытках "перенести современные нормы на события конца XVIII и начала XIX века, что, собственно, невозможно сделать".

Протесты в США

Новая волна протестов с требованием убрать памятники ряду политических деятелей прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) вскоре после задержания 25 мая.

Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы портили памятники деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, а также статуя первого президента США Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон).