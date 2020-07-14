В МВД назвали регионы-лидеры по темпам прироста преступлений

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Севастополь, Новгородская и Смоленская области стали лидерами среди регионов России по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений за полгода. Об этом говорится в статистических данных МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в Севастополе с января 2020 года прирост числа зарегистрированных преступлений составляет 26,3%, в Новгородской и Смоленской областях - 19,8% и 17,9% соответственно. Кроме того, в десятку регионов также вошли Карелия (13,8%), Ленинградская (13,2%), Курская области (10,2%), а также Татарстан (10,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,9%), Тамбовская (9,8%) и Псковская (9,7%) области.

При этом, по данным МВД, тройку регионов с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений представляют Северная Осетия - Алании - 29,5%, Чечня - 26,4% и Тыва - 16,9%. Также в эту категорию вошли Адыгея - 13,5%, Калининградская - 11,2%, Магаданская - 10,8%, Иркутская - 10,3%, Орловская - 9,7%, Сахалинская - 9,7% и Ярославская - 9,1% области.

Вместе с тем, согласно статистическим материалам МВД, в Севастополе наибольший темп прироста выявленных лиц, совершивших преступления (16,7%). Также данная тенденция отмечается на Чукотке (8,6%), Тамбовской (7,8%), Ивановской (7,4%) областях, а также Ингушетии (7,2%), Татарстане (7,1%), Тверской области (7,0%), Ямало-Ненецком автономном округе (5,4%), Ставропольском крае (4,1%) и Калмыкии (3,6%).