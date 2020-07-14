На Колыме возобновили работу строители Усть-Среднеканской ГЭС после излечения от COVID-19

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Строители Усть-Среднеканской ГЭС, живущие вахтовом поселке в Магаданской области, возобновили работу после повторного тестирования на коронавирус. Анализ показал, что все сотрудники станции, где около месяца назад был выявлен очаг инфекции, здоровы, сообщается на сайте "Русгидро".

В начале июня в общежитиях строителей был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции, заболевание подтвердилось у 32 человек. В результате общежития закрыли на карантин, изолировали 137 строителей, сотрудников ГЭС, чтобы не допустить распространения инфекции, перевели на вахтовый режим работы. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление о введении на территории вахтового поселка карантинного режима.

"Повторное тестирование работников "Усть-СреднеканГЭСстроя", находившихся в изоляции в общежитии в вахтовом поселке в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтвердило, что все работники организации здоровы. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС возобновлено в полном объеме и ведется в соответствии с графиком. Карантин в общежитии отменен решением санитарного врача Среднеканского района", - говорится в сообщении.

Контакты персонала ГЭС с работниками "Усть-СреднеканГЭСстроя" были полностью исключены. Инфицированных коронавирусной инфекцией среди работников станции нет. Персонал ГЭС вернулся в штатный режим работы, вахтовые смены завершены.

Усть-Среднеканская ГЭС - строящаяся гидроэлектростанция в Магаданской области, расположена в 217 км ниже по течению реки Колыма от действующей Колымской ГЭС и является второй ступенью Колымского каскада. Проект строительства Усть-Среднеканской ГЭС был разработан институтом "Ленгидропроект" в 80-х годах прошлого века. Подготовка площадки началась в 1991 году, но из-за недостаточного финансирования работы шли низкими темпами. Фактически строительство возобновилось только в 2008 году после передачи станции "Русгидро". Первый и второй гидроагрегаты станции были введены в 2013 году, третий - в марте 2019 года. Сейчас ведется строительство четвертого гидроагрегата.