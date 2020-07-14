В правительстве России не поддержали выдачу охотничьего билета с 16 лет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности считает нецелесообразным снижение возраста выдачи охотничьего билета с 18 до 16 лет. Об этом говорится в проекте заключения кабмина на законопроект группы депутатов и сенаторов о правовых основаниях для передачи охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование россиянам и иностранцам.

"Предлагаемое законопроектом снижение возрастного ценза для граждан РФ, предоставляющего право на получение разрешения на ношение и использование оружия и выдачи охотничьего билета лицам, достигшими возраста 16 лет, нецелесообразно, поскольку достижение указанного возраста не означает, что несовершеннолетний гражданин способен принимать осознанные решения, осознавать фактический характер и правомерность или противоправность своих действий (бездействий), а также нести за них юридическую ответственность", - говорится в проекте, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, комиссия выступила против увеличения общего количества разрешенного к приобретению огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 20 единиц, уточнения понятия "орудия охоты", а также наделения Росгвардии полномочиями по участию в аккредитации органов сертификации (испытательных лабораторий) гражданского и служебного оружия и осуществления государственного контроля за их деятельностью. "Предлагаемые изменения в достаточной степени не обоснованы в пояснительной записке к законопроекту", - указали в правительстве.

В кабмине также обратили внимание на то, что некоторые положения документа требуют корреспондирующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. "Нуждаются в уточнении проектируемые законопроектом <…> условия передачи оружия, реализация которых без указания количества передаваемого оружия в целях охоты, представляются затруднительными, а также основания для отказа в выдаче разрешения на ношение и использование оружия иностранным гражданам и закрепления за ними права при наличии противопоказаний к владению оружием отказаться от выданного ему разрешения", - отмечается в проекте заключения.

Несмотря на ряд замечаний, правительственная комиссия концептуально поддержала документ. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - резюмировали в кабмине.