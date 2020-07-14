Барк "Седов" в рамках кругосветки вышел в дополнительный рейс в Японское море

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Российский барк "Седов", участвующий в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, во вторник утром отошел от причала во Владивостоке, чтобы совершить месячный рейс по Японскому морю. Об этом сообщил ТАСС капитан судна Виктор Николин.

"Мы идем на якорную стоянку, в 14:00 (07:00 мск) у нас таможенное оформление, около 16:00 (09:00 мск) покинем Владивосток. На борту сейчас 117 курсантов из Калининграда, Мурманска и Находки. Мы идем в акваторию Японского моря, вернемся [во Владивосток] через месяц", - сообщил собеседник. Он уточнил, что за время стоянки во Владивостоке мероприятия с участием курсантов были ограничены из-за опасности распространения коронавируса, но запасы воды пополнили.

Ранее медиацентр кругосветки сообщил журналистам, что руководств Росрыболовства решило организовать дополнительный месячный рейс в связи с отменой большинства заходов парусника в иностранные порты на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Он позволит курсантам пройти практику в море и набрать необходимый плавательный ценз.

Планируется, что в середине августа барк "Седов" вновь зайдет в порт Владивосток. После непродолжительной стоянки, во время которой будет произведена смена курсантов и пополнены необходимые запасы, "Седов" отправится в порт приписки Калининград.

Барк "Седов" отправился в кругосветное плавание из Калининграда 8 декабря 2019 года. За время плавания кораблем пройдено 23 213 морских миль. Совершены заходы в порты Брест (Франция), Виго (Испания), Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа (Испания), Монтевидео (Уругвай), Кейптаун (ЮАР), Порт-Луи (Маврикий) и Сингапур. Во время стоянок в портах на паруснике побывало более 11 тыс. гостей.

О паруснике

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.