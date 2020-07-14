На Чукотке заработали пришкольные лагеря

ТАСС, 14 июля. Более 30 пришкольных лагерей открылись на Чукотке на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил в своем Instagram губернатор округа Роман Копин.

"В этом году многие жители Чукотки проводят отпуск, не выезжая за пределы округа. Для интересного и безопасного отдыха детей начинают работу детские пришкольные лагеря. Сегодня открыто уже больше 30 из них, а к 20 июля планируем открыть и остальные лагеря с дневным пребыванием", - написал Копин.

Отмечается, что в общей сложности лагеря в округе готовы принять около 4,5 тыс. детей. Кроме того, около 300 ребят поедут отдыхать во всероссийские детские центры за пределы Чукотки.

В настоящий момент на Чукотке выявили 144 случая заражения коронавирусом, один человек умер, 133 пациента выздоровели.