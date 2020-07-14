В Сахалинской области возобновил работу центр реабилитации инвалидов

ТАСС, 14 июля. Сахалинский реабилитационный центр для инвалидов возобновил работу после вынужденного перерыва, связанного с ограничительными мерами из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"Сахалинский реабилитационный центр для инвалидов возобновил работу. На стационарное обслуживание сегодня приняли 27 человек, также открыто дневное отделение", - говорится в сообщении.

Министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова отметила, что процесс реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья нельзя прерывать надолго. "Учреждение возобновило работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - отметила она.

Ограничения сняты в 22 учреждениях социального обслуживания Сахалинской области. С 29 июля планируется полное возобновление работы Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Южно-Сахалинского психоневрологического интерната, а также Шахтерского дом-интерната для престарелых граждан и инвалидов и Углегорского психоневрологического интерната. С 6 августа в штатном режиме начнут работать филиал южно-сахалинских социальных учреждений в Долинске и Горнозаводске и дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Доброта" в Томари.

С начала эпидемии на Сахалине коронавирус выявлен у 1 443 человек, 521 пациент выздоровел.