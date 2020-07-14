МЧС продезинфицировало более 7 тыс. образовательных учреждений

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России для снижения рисков распространения коронавирусной инфекцией дезинфицировали более 7 тыс. образовательных учреждений. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 29,4 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 4,1 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 4,2 млн кв. м, более 7 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 7,7 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на более 18 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью более 10 млн кв. м. Обработано более 34,8 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 7,2 млн кв. м.

Дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту обработано более 87 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 70 млн кв. м. Также продезинфицировано более 7 тыс. км дорог и более 115 тыс. единиц техники, в том числе около 87 тыс. - МЧС России.