Прокуратура выявила в Бурятии котельную, выбросы которой содержат опасный канцероген

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Бурятии через суд требует устранить нарушения на котельной, выбросы которой содержат бензапирен, относящийся к наивысшему классу опасности, при этом объект не оснащен установками очистки газов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Проверки показали, что выбросы в атмосферу с одной из котельных, работающих на угле, содержат бензапирен, который относится к наивысшему классу опасности, обладает чрезвычайной токсичностью и сильнейшей канцерогенной активностью. Несмотря на это, котельная не оснащена установками очистки газов и средствами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Котельная расположена в одном из сельских поселений Северо-Байкальского района Бурятии.

Всего в ходе проверки в четырех поселениях района выявлены котельные, работающие с нарушениями. Являясь источниками загрязнения, они не поставлены на учет в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Прокуратура обратилась в суд с требованиями устранить нарушения.