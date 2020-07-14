Дума Южно-Сахалинска переходит на удаленную работу из-за коронавируса у депутатов

ТАСС, 14 июля. Коронавирус выявлен у нескольких депутатов думы города Южно-Сахалинск. В связи с этим в июле заседания будут проходить дистанционно, сообщил в своем I nstagram-аккаунте председатель парламента Сергей Дмитриев.

"К сожалению, коронавирус добрался и до городской думы. На сегодня диагноз подтвержден у нескольких депутатов, в том числе и у меня. Некоторые сотрудники аппарата также находятся на больничном. В связи с этим дума переходит на ограниченный режим работы, но так как есть очень важные для города вопросы, июльские комитеты решено все равно провести - дистанционно", - говорится в сообщении Дмитриева.

Он отметил, что дистанционный формат заседаний показал свою эффективность в апреле в период действия режима самоизоляции. Проекты решений и все необходимые документы депутаты получат по электронной почте вместе с опросными листами.

С начала эпидемии на Сахалине коронавирус выявлен у 1 443 человек, 521 пациент выздоровел. Сахалинская область входит в число субъектов России с самыми низкими показателями заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции. С 7 июля региона открыл границы для организованных групп туристов.