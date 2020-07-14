Госдума рассмотрит законопроект о правах соседей в осеннюю сессию

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах осенью, первоначально его обсуждение должно было состояться до конца весенней сессии нижней палаты. Об этом сообщила ТАСС член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова ("Единая Россия"), которая является одним из авторов документа.

Инициатива дополняет Жилищный кодекс РФ отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные правила, а также режим тишины ночью. Кроме того, предлагается обязать жильцов уведомлять соседей о проведении ремонтных работ, в частности, об их продолжительности.

"В осеннюю сессию планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта, который мы разработали совместно с коллегами. Он станет основой для формирования соседского права в России и поможет регулировать отношения соседей в многоквартирных домах", - сказала Павлова.

Парламентарий напомнила, что законопроект устанавливает ответственность именно собственников жилых и нежилых помещений. "Жильцы не должны искать и выяснять, кто нарушает правила. Собственник, впуская тех или иных людей в помещение (квартиросъемщиков или строителей), должен понимать степень ответственности за все, что происходит в квартире, и принять меры к недопущению нарушений", - пояснила она.

Доработка документа

Ко второму чтению, продолжила депутат, следует прописать подробный механизм фиксации нарушений, а также сроки и размеры административных санкций. "При разработке законопроекта мы обсуждали <...> механизм фиксации нарушений соседями, прорабатывали этот вопрос с Министерством строительства и ЖКХ. Думаю, что мы вернемся к этому вопросу после принятия законопроекта в первом чтении. Рассматривается также иной вариант - чтобы регионы определяли порядок реализации этого закона", - заключила Павлова.

Как уточнили ТАСС в ее пресс-службе, Совет Думы установил срок предоставления отзывов на законопроект до 10 августа.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов фракции "Единая Россия" в конце мая. Ранее Павлова отмечала, что корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях будут внесены позднее, после получения заключения правительства РФ.

Ранее Госдума приняла постановление о распорядке работы осенью, сессия начнется 7 сентября и завершится 24 декабря.