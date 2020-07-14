Якутские власти намерены объединить промышленный туризм с профориентацией школьников

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Кампании по профессиональной ориентации школьников и студентов планируют включить в программы промышленного туризма, соглашение о развитии которого подписали в июле правительство Якутии и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель отдела индустрии туризма регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма Тамара Соловьева.

Соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма подписано 7 июля между АСИ и правительством Якутии. Агентство, помимо координации деятельности по разработке новых производственных экскурсий и экспертизе существующих туров, будет курировать обмен аналитическими данными и оказывать информационную поддержку форумов, конференций, совместного участия в выставках и пресс-конференциях, направленных на развитие промышленного туризма в республике.

"Мы видим, что направления (проектов промышленного туризма) будут самые разные, начиная от посещений крупных промышленных компаний и заканчивая экскурсиями к местным мастерам и ремесленникам. Мы будем запускать проекты по мере готовности и планируем увидеть результаты уже в этом году. Помимо этого, речь идет не только о туристах, но и о профориентационных кампаниях для школьников и студентов", - сказала Соловьева.

Школьникам и студентам, по мнению Соловьевой, будет интересен промышленный туризм, так как они смогут изнутри увидеть работу предприятий. Это позволит им на раннем этапе "поменять мнение о выбранной профессии или увериться в верном выборе и направлении".

"Сейчас мы активно работаем как с муниципальными образованиями региона, так и с потенциальными предприятиями, которые могут подключиться к этому проекту. Мы говорим не только о крупных добывающих компаниях, но и субъектах малого и среднего предпринимательства. К примеру, пекарня тоже может стать объектом промышленного туризма. Сейчас мы разрабатываем реестр тех компаний, которые готовы к этому проекту подключиться, также мы никак не сможем обойтись без привлечения туроператоров", - отметила Соловьева.

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В июне полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.