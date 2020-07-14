Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Нам поступило более двух десятков звонков с жалобами граждан на шум. У пожилых людей давление, выпускники не могут выспаться перед экзаменами. Мы работаем с правоохранительными органами по этому вопросу", - сказал представитель пресс-службы.

В субботу, воскресенье и понедельник в регионе прошло несколько несогласованных митингов и шествий горожан в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По оценке полиции, в первом из них участие приняли от 10 до 12 тыс. человек, официальных данных о других акциях пока нет, однако на акции приходили не меньше нескольких сотен человек. Люди собирались на площади Ленина у здания правительства Хабаровского края, затем, скандируя лозунги, шли по центральным улицам, перекрывая движение, в поддержку им сигналили автомобили.