Суд в Приморье лишил прав водителя, который сбил полицейского, спасавшего девушку

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Суд во Владивостоке лишил водительских прав местного жителя, который сбил полицейского, спасавшего от наезда автомобиля девушку. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального управления МВД.

В мае ТАСС сообщал, что во время оформления ДТП к сотрудникам ДПС и участникам аварии стал приближаться еще один автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. В результате столкновения машина вылетела на тротуар, где находилась 18-летняя девушка. Младший сержант полиции успел оттолкнуть ее в сторону, но сам попал под колеса автомобиля.

"Судья Первомайского мирового суда, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения") , признал водителя виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев", - говорится в сообщении.

Попавший под колеса автомобиля полицейский был госпитализирован. Сейчас он выписан и проходит курс реабилитации. За проявленную смелость глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении инспектора ДПС знаком отличия.

Водителя также ждет еще одно заседание суда по делу о причинении вреда здоровью сотрудника полиции. Расследование продолжается.