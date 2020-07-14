Борющиеся с коронавирусом студенты якутского университета получат по 10 тыс. рублей

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) поощрит задействованных в борьбе с коронавирусом студентов денежными премиями в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе университета.

"Руководство Северо-Восточного федерального университета приняло решение поощрить студентов, которые помогали в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Якутии. 550 студентов получат денежную премию в размере 10 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам проректора вуза по внеучебной работе и молодежной политике Александра Ильина, в сложный период пандемии, который продолжается до сих пор, студенты-волонтеры и волонтеры-медики "проявили свои самые достойные человеческие качества". "Многие работали в волонтерских центрах, медицинских учреждениях региона и центрах психологической помощи населению. Студенты университета, несмотря на риск заражения, показали этим примером свой профессионализм, что они готовы прийти в трудную минуту на помощь", - сказал Ильин.

Денежные премии поступят на следующей неделе или в конце этой недели. За все время волонтерами СВФУ обработаны более 2,2 тыс. заявок, всего республиканским волонтерским корпусом отработаны более 24 тыс. обращений.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил привлечь аспирантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом. В опубликованной в июне статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" глава государства отметил, что уверен в характере народов России, приведя в пример молодых врачей, "которые сегодня идут в "красную зону", чтобы спасать людей".