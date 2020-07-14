Житель ЕАО получил условный срок за листовки о том, что коронавирус не опасен

ТАСС, 14 июля. Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил местного жителя к условному сроку и испытательным работам за изготовление и распространение листовок о том, что коронавирус не представляет опасности, поэтому использовать защитные маски нет необходимости. Об этом во вторник сообщается на сайте Биробиджанского районного суда.

"Машинописным способом изготовил листовки, в которые внес заведомо ложные сведения об отсутствии необходимости в этот период использовать защитные средства - медицинские маски, так как коронавирус не представляет опасности. Здесь же он сослался на два номера сотового телефона, принадлежащих должностным лицам комиссариата ЕАО, указав заведомо ложные сведения о том, что данные лица могут подтвердить достоверность распространяемой им информации", - говорится в сообщении суда.

Мужчина разместил листовки в общественных местах Биробиджана - на остановках, фасадах магазинов. Было возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации").

На суде он признал вину, пояснив, что на тот момент думал, что коронавируса не существует.

"Наказание назначено в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Наказание условное с испытательным сроком шесть месяцев", - уточняется в сообщении. Как следует из сообщения, при принятии решения суд учел признание вины, наличие маленького ребенка и отсутствие отягчающих обстоятельств.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 13 млн человек, более 570 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, выздоровел 504 021 человек, умерли 11 439. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.